Mit vereinten Kräften und Blindenhund am Jakobsweg

Am Donnerstag gab es im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien den Startschuss zu einer Pilgerwanderung, die ohne die Begleitung von Assistenzhunden so nicht möglich wäre. Denn alle fünf Wanderer wagen das Abenteuer „Jakobsweg“ ohne Augenlicht, aber dafür mit ihren treuen Helfern auf vier Pfoten.