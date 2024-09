Gebeine von österreichischem Soldaten entdeckt

Soldat wurde wohl in Gletscherspalte hinabgelassen

Die Funde – Knöpfe, Teile einer Uniform und ein Votivmedaillon mit deutscher Widmung – erlauben die Zuordnung zu einem österreichisch-ungarischen Soldaten. Der Gefallene wurde – wie viele andere – wahrscheinlich von italienischen Soldaten in eine Gletscherspalte hinabgelassen, die damals in Kontakt mit dem felsigen Hang stand. So wurden mehrere Soldaten bestattet.