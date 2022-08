Tagebuch führte zu Grab österreichischer Soldaten

Gebeine werden untersucht

Die nun entdeckten sterblichen Überreste, die von Archäologen der lombardischen Stadt Mantua geborgen wurden, werden derzeit von Professor Daniel Gaudio von der Universität Durham in Großbritannien bio-anthropologisch untersucht. In Absprache mit dem Österreichischen Schwarzen Kreuz sollen sie dann in einem Soldatenfriedhof bestattet werden.