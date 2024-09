Prozess nach Home Invasion bei Alt-Landesrat

Die brutale Tat schockierte im Vorjahr das ganze Land: Der ehemalige Landesrat und Unternehmer Josef Fill und dessen Familie wurden in ihrem Haus in Gurten (OÖ) von drei Tätern brutal überfallen, gefesselt und verletzt. Am Donnerstag stehen drei Männer vor dem Schöffensenat, ihnen drohen bis zu 15 bzw. zehn Jahren Haft.