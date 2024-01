Drogendealer gab „Zund“ für brutalen Überfall

Mindeststrafe schon höher

Sie schlugen in der stürmischen Julinacht zu, fesselten die Familie und setzten sich mit der Beute in ihre Heimatländer ab. Über DNA-Spuren kamen Ermittler zu den Namen der Haupttäter, verhafteten den Deutsch-Kasachen in Freiburg (D), den Nordmazedonier in Zagreb (Kroatien) und den „Zundgeber“ in Ried. „Er sieht sich selbst als Opfer, einer der Hauptverdächtigen spricht aber davon, dass er die treibende Kraft war“, sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, die bei Mutter und Tochter Gutachten in Auftrag gab, ob eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt. Die Mindeststrafe beträgt ohnehin fünf Jahre, weil Josef Fill beim Überfall die Mittelhand gebrochen worden war. Landespolizeichef Andreas Pilsl hofft, dass ein noch flüchtiger Fluchthelfer gefasst wird, damit der Fall abgeschlossen ist.