Räuber hatten leichtes Spiel: Alarmanlage war aus

Ein Video wäre schon schön, auf dem jene drei Räuber, die in der Nacht auf Montag das Anwesen von Ex-Landesrat und Firmengründer Josef Fill (84) in Gurten heimgesucht haben, zu sehen wären. Doch die leichten Ermittlungserfolge bleiben aus. Denn das Anwesen liegt etwas abgelegen, und zum Tatzeitpunkt gegen ein Uhr in der Nacht war auch die Alarmanlage ausgeschaltet. Ebenso gibt’s in der Umgebung auf Nachbargrundstücken keine verwertbare Videoüberwachung.