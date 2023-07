Brutaler Überfall auf Unternehmer plagte Justiz

Freisprüche im Zweifel

Der Fall an sich war rasch von der Polizei geklärt gewesen. Eine große Rolle bei der Klärung der Home-Invasion hatte von Anfang an die Funkzellenauswertung, die nach dem Überfall durchgeführt wurde, gespielt: Dabei stießen die Analysten auf drei Wertkarten, die gleichzeitig gekauft worden waren, fortlaufende Nummern aufwiesen, zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts eingeloggt waren und nur untereinander telefonierten. Das führte schließlich zur rechtskräftigen Verurteilung zweier Männer .Doch im Zweifel wurden im Jahr 2014 zwei Täter freigesprochen, kamen dann aber nochmal vor Gericht, als sich 2017 ein Zeuge meldete.