Hund biss „Herrl“, Nachbar half: Zwei Verletzte

Wilde Szenen am Mittwoch in der Früh in einem Garten im Bezirk Oberwart (Burgenland): Als ein Mann (67) seinen Rüden vor die Tür ließ, ging der Vierbeiner auf ihn los und biss zu. Ein Nachbar (55) hörte die Schmerzensschreie, eilte zu Hilfe und wurde selbst Opfer der Hundeattacke. Beide Männer sind im Spital.