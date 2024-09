Brand in Frohnleiten: „Bin ohne zu zögern hinein“

Am Dienstag wurde ein Polizeischüler zum Lebensretter, als das historische Haus eines 89-jährigen Ehepaars in Frohnleiten (Steiermark) in Flammen stand. Marcel Schaffer eilte ohne zu zögern ins Obergeschoss, wo die Pensionistin noch im Bett lag. „Ich wusste, dass sie sonst nicht lebend herauskommt“, erzählt der 21-Jährige.