Haus in Brand: Polizeischüler rettete Ehepaar (89)

Am Dienstagmorgen stand das historische Einfamilie eines 89-jährigen Ehepaars in Frohnleiten in Flammen. Ein Nachbar sowie ein couragierter Polizeischüler erwiesen sich als Retter der Stunde. Die Herrschaften konnten unverletzt aus dem Haus geborgen werden. Schuld am Brand dürfte ein defekter E-Herd gewesen sein.