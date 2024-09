Das gehört ganz sicher (nicht) in die Jausenbox

Wasser und Tee statt Softdrinks

Stattdessen bieten sich Vollkornbrot, Obst und Gemüse als wertvolle Nährstofflieferanten für Klein und Groß an. Für genügend Flüssigkeitszufuhr sollten Eltern am besten auf Wasser oder ungesüßte Tees in der Schultasche setzen. Und um möglichst „groß und stark zu werden“ bieten sich die Wachstumshelfer Eiweiß und Kalzium an, welche beispielsweise in Form von Milch oder veganen Aufstrichen und Nüssen aufgenommen werden können.