Selbstüberschätzung führt immer häufiger in Ruin

Es gebe in jeder Alterskategorie Menschen, die den Überblick über ihre finanziellen Mittel verloren haben. Aber: „Bei den Jungen passiert das jedoch häufiger, was auch auf ein fehlendes Verständnis für Finanzen zurückzuführen ist.“ Finanzbildung müsse stärker in die Lehrpläne verankert werden. Der KSV führt dazu selbst einige Programme durch.