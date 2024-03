Mehr Pleiten: „Mini-Benkos“ sind unter 25 Jahre!

„Finanzbildung gehört in die Schule“

Und auch das Alter der Betroffenen: Denn bereits sieben Prozent sind noch keine 25 Jahre alt, wenn sie in den Privatkonkurs schlittern. „Das ist eine neue Entwicklung, weil junge Menschen immer weniger mit Geld umgehen können“, so die Kreditexpertin. Ihr Appell: „Finanzbildung gehört in die Schule. Und Eltern sollten ihren Kindern lieber Bargeld geben als nur Bezahlkarten, wo der Sinn für Wert verloren geht.“ So gibt es auf Social Media bereits eigene „Schulden-Challenges“, wo sich junge „Mini-Benkos“ übertrumpfen.