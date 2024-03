2024 mehr als 6000 Firmenpleiten prognostiziert

Hoffen auf Wohnbaupaket

Die KSV1870-Hochrechnung zeigt, dass die Bauwirtschaft mit 312 insolventen Unternehmen (plus 17 Prozent) seit Jahresbeginn auf Pleite-Platz eins liegt. In der Branche wird dringend auf ein Wohnbaupaket gehofft, dass die Regierung diese Woche im Nationalrat beschließen will. Das Paket ist etwa zwei Milliarden Euro schwer.