Der Kanzler und sein Wunderkuchen

Er ist Bundeskanzler, hat Regierung und ÖVP in der Not nach dem Rücktritt Sebastian Kurz´ übernommen und stabilisiert. Er kann mit den Menschen, redet manchmal zu laut, hat eine Idee wie man Land und Leute führt. Er ist kein Star, mehr der verlässliche Nachbar von nebenan. Klingt erfolgsversprechend. Dennoch liegt er in allen Umfragen hinter Herbert Kickl. Am Montagabend hatte er bei Martin Thür, diesmal in schwarzer Werber-Montur, Gelegenheit den Abstand zu verringern.