Sonde „Starliner“ gibt seltsame Geräusche von sich

Geräusch erinnert an Science-Fiction-Filme

Auf einer Audioaufzeichnung des Gesprächs hält Wilmore ein Telefon an die Lautsprecher, damit die Mission Control das Geräusch (zu hören im Video oben) auf das er sich bezieht, hören kann. Zu hören ist ein gespenstisches, metallenes Klopfen, das in regelmäßigen Abständen ertönt und an Geräusche in Science-Fiction-Filmen erinnert.