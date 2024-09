Südlichste Großstadt der Welt als Ländle-Metropole

„Die Temperaturen hier in Ushuaia sind um einiges höher, als sie letztes Jahr um diese Zeit waren, fast schon frühlingshaft“, berichtet der Mellauer Patrick Feurstein, der sich aktuell mit der WC4-Gruppe des ÖSV an der Südspitze Argentiniens auf die anstehende WM-Saison vorbereitet. Und in der südlichsten Großstadt der Welt ist der 27-Jährige nicht der einzige Vorarlberger.