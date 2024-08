Neuseeland-Camp kommt für Nina Ortlieb zu früh

„Sie werden sich drei Tage lang in Sydney akklimatisieren und dann am Freitag mit dem Trainerteam nach Christchurch weiterfliegen“, erklärt der 44-Jährige, der sich zur Vorbereitung auf die anstehende WM-Saison dazu entschieden hat, anders als in den vorigen Jahren, nicht nach Chile, sondern nach Neuseeland zu fliegen. „Ich wollte einfach wieder einmal neue Reize für die Athletinnen und das ganze Team setzen. Zudem können wir hier mehr auf Kunstschnee trainieren und sind auch nicht in einer Höhenlage von fast 3000 Metern, wie dies etwa in Chile der Fall ist. Dadurch sollten auch größere Trainingsumfänge möglich werden.“