ÖSV-Dame zu Sturz-Jubiläum mit Sushi überrascht

„Heute habe ich den fünften Geburtstag meiner Beinchen gefeiert“, erklärte Elisabeth Kappaurer der „Krone“ am Dienstagabend. Der Hintergrund: Am 27. August 2019 hatte sich die Bezauerin beim Training im argentinischen Ushuaia – auch bekannt als die „Stadt am Ende der Welt“ – das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen, sowie eine Abrissfraktur am linken Schienbeinkopf erlitten.