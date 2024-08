Puch gibt Titel auf, Leader bleibt weiter makellos

Ausschluss und Verletzungen in Eugendorf

Aufatmen konnte derweil Bürmoos. Die von Verletzungssorgen geplagten Flachgauer siegten in Eugendorf spät dank eines sehenswerten Ugrinovic-Treffers mit 2:1. Wermutstropfen: Stadler wehrte sich nach einem Zupfer in die Leisten mit einem Ellbogenschlag, wird wohl länger zusehen müssen. „Wir müssen zur Pause 3:0 führen, haben gekämpft wie die Löwen. Extrem wichtig, dass wir uns Luft nach hinten verschafft haben“, meinte Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager. Eugendorf klagte indes auch über Verletzungspech: Endletzberger schied vor der Pause mit Verdacht auf gröbere Knöchelverletzung aus. Unmittelbar vor dem Ausschluss in der Schlussphase verdrehte sich Crnogorcevic das Knie, wurde von der Rettung abgeholt. „Wir waren in der zweiten Halbzeit überlegen. Bitter, wenn du dann einen Fehler machst und verlierst“, resümierte Sportchef Christof Kopleder.