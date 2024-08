Beichler nach Remis sprachlos: „Fehlen die Worte“

Reischl hatte die Jungbullen nach Trummer-Flanke in der achten Minute per Kopf in Führung gebracht. Danach war es ein offenes Spiel. In Hälfte zwei wurde Sturm stärker, doch Liefering legte nach. Soumaila Diabate kam nach einer Ecke an der Strafraumgrenze frei zum Schuss (58.).