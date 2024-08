Duell um die Nummer eins der Ländle-Kickerinnen

Ein Status Quo, den Altach-Coach Berni Summer korrigieren will: „Auch wenn Dornbirn für mich eine Wundertüte ist, bei der wir trotz intensiver Analyse keine klare Linie erkennen konnten, ist es unser Ziel, neuerlich drei Punkte zu holen.“ Wie schon in der Vorsaison, als die Rheindörflerinnen auswärts einen 3:1-Erfolg feierten und sich vor den eigenen Fans mit 2:1 durchsetzen konnte. Damals gingen die Außenseiterinnen aus Dornbirn zwar in beiden Partien in Führung, Altach konnte die Partien aber beide Male drehen.