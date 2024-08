„Für Holzbranche ist Trockenheit größeres Problem“

Das extreme Wetter stellt eine massive Belastung für die Holzindustrie dar“, erklärt Markus Schmölzer, Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie. „Schäden durch Sturm sind zwar teuer, aber für die Holzbranche ist die Trockenheit das größere Problem“. Denn dadurch werden die Fichtenbestände anfällig für Borkenkäferbefall. „Bestimmte Gebiete sind dadurch massiv betroffen“, so Schmölzer. In Osttirol und in Oberkärnten kann man davon ein Lied singen, wo erst Stürme und dann die Käfer tausende Hektar Wald zerstört haben.