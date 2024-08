So viel erhalten Bauern für ihre Windrad-Flächen

Heftig kritisiert und diskutiert wird weiterhin das Windkraftprojekt in den Gemeinden Rennweg und Krems. Wie berichtet, wollen zwei Privatunternehmer 18 Windräder am Krametbichl auf der Hochfeldalm bauen. Vielen Bewohnern stößt das Projekt sauer auf. „Nicht der Plan an sich stört uns, sondern dass niemand etwas darüber gesagt hat, dass seit Monaten Vermessungen stattfinden und Bauern lukrative Angebote für Flächenverkäufe erhalten haben“, ärgern sich Rennweger, die vom Projekt erst aus der „Krone“ erfahren hatten.