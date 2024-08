Fünf Tote bei Angriff in Moschee im Westjordanland

In der Moschee sei es zu einem Feuergefecht zwischen den Kämpfern und den israelischen Streitkräften gekommen, heißt es. Einer der Getöteten soll ein ranghoher Anführer eines Terrornetzwerks in dem örtlichen Flüchtlingsviertel gewsen sein. Ein weiterer militanter Palästinenser sei bei einem Einsatz in Tulkarem festgenommen worden.