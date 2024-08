Schulalltag ohne Plastik und Müllberge ist möglich

Auch Schulen sind gefordert

Doch auch die Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Schulleitungen nimmt Jüly bei der Nachhaltigkeit in die Pflicht.„Bei Tausch- und Rückgabebörsen an den Schulen können Taschenrechner oder Malutensilien weitergegeben und wiederverwertet werde“, so die Entsorger-Präsidentin.