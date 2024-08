Größte Messe des Landes öffnet ihre Tore

Auch heuer werden wieder 3.000 Laubbäume, die perfekt für die Region geeignet sind, 600 an jeden einzelnen Messetag, an Messebesucher verschenkt. Über diese Aktion der Burgenland Messe, OK Energie Haus und weiteren Partnern, wurden in den letzten Jahren bereits weit über 30.000 Bäume verschenkt. Dafür gab es auch großes Lob vom Grünen-Vizekanzler: „Diese Maßnahme geht weit über die Symbolik für Klimaschutz hinaus. Im Allgemeinen schafft es die Inform wieder perfekt, Wirtschaft und Umwelt unter einen Hut zu bringen“, so Werner Kogler.