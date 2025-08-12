Spektakulärer Crash bei Pinkafeld: Zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute in der Früh zwischen Pinkafeld und Oberschützen. Bei einem Überholmanöver sind aus ungeklärter Ursache zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert und mussten von der Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit 20 Einsatzkräften gerettet werden.