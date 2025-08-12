Spektakulärer Crash bei Pinkafeld: Zwei Verletzte

Zwei Fahrzeuge landeten nach einem Unfall im Straßengraben. Die Feuerwehr Pinkafeld barg zwei Personen, die unbestimmten Grades verletzt wurden.
Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute in der Früh zwischen Pinkafeld und Oberschützen. Bei einem Überholmanöver sind aus ungeklärter Ursache zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert und mussten von der Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit 20 Einsatzkräften gerettet werden.
Entgegen der ersten Alarmmeldung waren keine Personen in den Unfallwracks eingeklemmt. Zwei Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Crash Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom ebenfalls anwesenden Notarztteam versorgt und anschließend in die Klinik Oberwart eingeliefert. Der Einsatz dauerte zwei Stunden.
