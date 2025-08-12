Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unerwartet verstorben

Norbert Pingitzer: Abschied von einer Legende

Burgenland
12.08.2025 11:00
Nobert Pingitzer war beim Bau eines Blockhauses für den Sohn noch voller Tatendrang am Werk.
Nobert Pingitzer war beim Bau eines Blockhauses für den Sohn noch voller Tatendrang am Werk.(Bild: Reinhard Judt)

Norbert Pingitzer war Historiker, Forscher und Autor. Er steckte voller Tatendrang. Völlig unerwartet starb er im 76. Lebensjahr. Sein überraschender Tod hinterlässt tiefe Trauer.

0 Kommentare

Die ungebrochene Leidenschaft für Historisches hat sein Leben geprägt. Penibel forschte Norbert Pingitzer nach, um der Geschichte des Automobils im Burgenland auf den Grund zu gehen. Noch länger hatte er sich mit Motorrädern beschäftigt. 100 Jahre vor dem Erscheinen seines Buches darüber waren im Burgenland noch keine 30 „heiße Öfen“ zugelassen.

Vom Traktor bis zur Tankstelle
In reich bebilderten Druckwerken beschäftigte sich der Autor aus Kobersdorf mit allerlei Themen, die sich vorwiegend mit der Motorisierung in seinem Heimatland auseinandersetzten. Der Bogen spannte sich von Traktoren über Lkw bis zu Tankstellen. Seine gesammelten Fotos von früher sind legendär. Für seine Arbeit „Anschluss 1938“ erhielt Pingitzer 2018 den Buchpreis für das beliebteste Sachbuch.

Letzter großer Akt
Tatkräftig stand der frühere Unternehmer, ein gebürtiger Mattersburger, oft jenen zur Seite, die Hilfe benötigten. Unterstützt von der Familie Esterházy und hoch motivierten Freiwilligen, wie dem Mann von Schlagersängerin „Die Mayerin“, ist im Rahmen eines Blockbaukurses für Pingitzers Sohn – er hatte durch ein Unwetter sein Heim verloren – ein Holzhaus errichtet worden. Der letzte große Akt des 75-Jährigen, bevor er unerwartet aus dem Leben gerissen wurde.

Roland Mayer und seine Kursteilnehmer errichteten ein Eigenheim, das sich sehen lassen kann.
Roland Mayer und seine Kursteilnehmer errichteten ein Eigenheim, das sich sehen lassen kann.(Bild: Reinhard Judt)

Angehörige und Freunde nehmen Donnerstag um 16 Uhr in der Aufbahrungshalle in Mattersburg von ihm Abschied. Die Beisetzung der Urne erfolgt später im engsten Familienkreis.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 30°
Symbol heiter
Güssing
15° / 31°
Symbol heiter
Mattersburg
15° / 31°
Symbol heiter
Neusiedl am See
15° / 31°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 31°
Symbol heiter

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
214.250 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.827 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
120.071 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1131 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1029 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
916 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Burgenland
Feuerwehr-Bergung
Spektakulärer Crash bei Pinkafeld: Zwei Verletzte
Sportclub nur Remis
Leobendorfs Auferstehung: zwei Spiele, zwei Siege!
Mit Heli ins Spital
Arbeiter bei Baustellen-Unfall schwer verletzt
Touren & Greisslerei
Das „WeinX1“ lehrt im Burgenland ein „Piefke“
Ausbau der Attraktion
Familypark-Erweiterung: Das Land will zustimmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf