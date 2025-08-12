Norbert Pingitzer: Abschied von einer Legende

Letzter großer Akt

Tatkräftig stand der frühere Unternehmer, ein gebürtiger Mattersburger, oft jenen zur Seite, die Hilfe benötigten. Unterstützt von der Familie Esterházy und hoch motivierten Freiwilligen, wie dem Mann von Schlagersängerin „Die Mayerin“, ist im Rahmen eines Blockbaukurses für Pingitzers Sohn – er hatte durch ein Unwetter sein Heim verloren – ein Holzhaus errichtet worden. Der letzte große Akt des 75-Jährigen, bevor er unerwartet aus dem Leben gerissen wurde.