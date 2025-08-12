Arbeiter bei Baustellen-Unfall schwer verletzt

Der Arbeiter musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus in Wien-Meidling geflogen werden. „Die Erhebungen zur Unfallursache werden noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Die Sachlage ist noch nicht ganz klar“, lauteten die ersten Angaben der Einsatzkräfte.