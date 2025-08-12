Arbeiter bei Baustellen-Unfall schwer verletzt

Ford steigt in Preiskampf mit den Chinesen ein
Billige Autos geplant
Dramatischer Unfall auf einer Baustelle in Neusiedl am See im Burgenland: Ein Arbeiter wurde Dienstagvormittag von Gerüstteilen getroffen und schwer verletzt.
Wie der Unfall genau passiert ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Mann erlitt durch die herabfallenden Gerüstteile schwere Verletzungen, wie die Landessicherheitszentrale mitteilte.
Der Arbeiter musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus in Wien-Meidling geflogen werden. „Die Erhebungen zur Unfallursache werden noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Die Sachlage ist noch nicht ganz klar“, lauteten die ersten Angaben der Einsatzkräfte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.