NÖ: „Marionette“ der Giftmischerin verurteilt

Bestimmend und manipulativ – so beschreibt schon Gerichtspsychiater Peter Hofmann die 32-jährige Bernadette H., die auf ihren Prozess wegen zweifachen Mordversuchs an ihrem Ex wartet. Die Persönlichkeitszüge kann nun auch einer ihrer Bekannten im Landesgericht Korneuburg bestätigen: „Sie konnte mich gut manipulieren.“ Deswegen findet er sich nun vor dem Richter wieder ...