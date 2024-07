Anklage fertig: Giftmischerin droht lebenslang

Was schließlich in der Nacht von 16. auf 17. Mai 2023 folgt, könnte man statt in einer Anklageschrift auch in einem Kriminalroman lesen: Mit einem abgesondert verfolgten Mittäter, verteidigt von Anwalt Mirsad Musliu, habe sie einen Messerangriff an sich fingiert – und dann ihrem nunmehr Ex-Freund in die Schuhe geschoben. Die 32-Jährige nahm sich dafür Blut ab, platzierte es vor und im Haus von Andreas F. Sogar sein Handy entwendete sie, während er schlief, setzte falsche Anrufe ab und schrieb Nachrichten.