Carey erfüllte Schwester allerletzten Wunsch nicht

Auch Careys Mutter gestorben

In ihren Memoiren schilderte Carey auch, dass ihre Schwester ihr schon früh Drogen gegeben habe. „Als ich zwölf Jahre alt war, betäubte mich meine Schwester mit Valium, bot mir einen kleinen Fingernagel voll Kokain an ... und versuchte, mich an einen Zuhälter zu verkaufen.“ Später habe sie Alison aus ihrem Leben verbannt, so Carey.