Hotelbetreiber schlitterten in Millionenpleite

Gründe für die Insolvenz liegen derzeit noch nicht vor

Die Aufgaben des Insolvenzverwalters – so wurde es inzwischen vom Landesgericht Feldkirch entschieden – wird der Rechtsanwalt Martin Sam aus Bludenz übernehmen. Informationen darüber, warum die Hotelbetreiber in die Pleite geschlittert sind, liegen dem KSV1870 derzeit nicht vor. Die Gründe sowie weitere verfahrensrelevante Details sollen in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben werden, hieß es in einer Presseaussendung des Kreditschutzverbands.