Vorarlbergs Nahversorger nicht verhungern lassen

Der Strukturwandel im Lebensmittelhandel hat unmittelbare Folgen für das Leben in ländlicheren Regionen: Oft fungieren gerade diese Läden als soziale Treffpunkte, an denen sich die Bürger und Bürgerinnen austauschen und am dörflichen Leben teilhaben können. Zudem ist es für Menschen mit eingeschränkter Mobilität – davon sind meist ältere und alte Menschen betroffen – essenziell, sich in der unmittelbaren Umgebung zumindest mit dem Notwendigsten versorgen zu können, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Nun hat sich seit dem Jahr 1970 in Vorarlberg die Zahl der Lebensmittelgeschäfte halbiert – bei gleichzeitiger Verdopplung der Handelsflächen, soll heißen: Der kleine Greißler ums Eck ist passé, dafür entstehen immer größere Supermärkte.