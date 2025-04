Rauch vertrieb Gäste aus Wirtshaus in Übersaxen

Gegen 14 Uhr wurden am Dienstag die Florianijünger in Übersaxen alarmiert: In einem Wirtshaus war es zu einer ungewöhnlich starken Rauchentwicklung gekommen. Es war offensichtlich, dass mehr dahinter stecken musste als ein angebranntes Schnitzel. Die Gäste wurden per Rauchmelder in Alarmbereitschaft versetzt und verließen noch vor Eintreffen der Einsatzmannschaften das Wirtshaus.