Strukturreform in Spitälern: Ärzte sind alarmiert

Strukturreform als Spagatakt

Den Reformbedarf stellt auch Blaßnig außer Streit: So sei es etwa sinnvoll, Fachabteilungen an bestimmten Standorten zusammenzulegen. Allerdings nütze es nichts, kostengünstige Strukturen zu schaffen, wenn sich keine Ärzte mehr finden, die sich die Arbeit antun wollen. Dass eine Massenabwanderung fatal wäre, weiß natürlich auch das Land. So weist etwa die aktuelle Ärztebedarfsstudie einen zusätzlichen Bedarf von 70 Fachärzten bis 2031 aus, nur um den Status quo in der Versorgung aufrechterhalten zu können. Die Strukturreform dürfte also zu einem veritablen Spagatakt werden.