Lastwagen stürzte in Vorarlberg in Straßengraben

Es ist nicht das erste Mal, dass im Lustenauer Ried der Lenker eines Kraftfahrzeugs nicht mit der engen Straße zurechtkommt. So geschehen am Mittwochmorgen: In der Zellgasse war ein Mann mit seinem Laster unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, das zu weit nach rechts geriet und schließlich in den Straßengraben kippte.