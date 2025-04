Junge Älpler, alte Tradition und neue Probleme

Ziegen, Schafe, Alpakas

Aber nicht jeder Liter Milch, der auf der Alpe gemolken wird, bleibt auch dort. Die Milch von 3300 Kühen auf sogenannten Melkalpen wird in Talsennereien weiterverarbeitet. Die Bedeutung der Alpwirtschaft ist nicht nur auf die Käseherstellung begrenzt, auch in Sachen Landschaftspflege werden immense Leistungen erbracht: Denn ohne die Grasfresser gäbe es keine saftiggrünen Alpwiesen, Sträucher und Bäume würden rasch überhand nehmen, die Wiesen in Windeseile zuwuchern. Um das auch in den extremen Hochlagen zu vermeiden, sind leichtere, genügsamere Vierbeiner von Vorteil, etwa Ziegen (1149 Stück) und Schafe (3231 Stück), die schonend das Rasenmähen übernehmen. Auch über 1000 Pferde werden mittlerweile auf die Alpe gebracht. Zudem finden sich immer mehr Exoten wie Alpakas und Lamas in Vorarlbergs Bergen.