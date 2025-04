Liebherr Nenzing mit Umsatzrekord

Die Firmengruppe Liebherr ist ein Phänomen: Trotz der bekannt schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte das deutsche Technologieunternehmen, das zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt zählt, im vergangenen einen Rekordumsatz zu verzeichnen. Was im Großen für den gesamten Konzern gilt, gilt in kleinerem Maßstab auch für das Liebherr-Werk in Nenzing, bekanntermaßen die größte Fabrikanlage in Vorarlberg: Insgesamt belief sich der Umsatz 2024 auf 702,7 Millionen Euro – damit konnte das Rekordniveau von 2023 nochmals um 1,6 Prozent übertroffen werden. Das Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als dass Liebherr damit der generell rückläufigen Entwicklung im Bausektor trotzen konnte. Dies liegt vor allem daran, dass die in Nenzing gefertigten Spezialmaschinen vor allem bei Infrastrukturprojekten sowie in der Energie- und Versorgungswirtschaft zum Einsatz kommen – und in diesen Sektoren wird langfristig geplant, zudem sind sie aktuell Gegenstand von Konjunkturprogrammen. Mit einem Umsatzanteil von 45 Prozent war Nordamerika der wichtigste Absatzmarkt, gefolgt vom Kernmarkt Europa (35 Prozent).