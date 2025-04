Gegessen wird zu Hause, Bub!

Was heute selbstverständlich ist, dass man nämlich unter einer Vielzahl von Restaurationsbetrieben in diesem Land auswählen kann, von der Dönerbude bis zum Inder, vom Fastfood- bis zum Haubenrestaurant oder zur „woken“ Ofenkartoffel, war vor gar nicht allzu langer Zeit undenkbar. Ich erinnere mich gut daran, als man, wenn überhaupt, auswärts essen ging, es nur das landläufige Gasthaus gab, dessen allmähliches Verschwinden ja so bedauert wird. Auswärts essen hatte für meine Eltern noch die Bedeutung von etwas ganz Außergewöhnlichem. Da mussten schon wirklich runde Jubiläumstage anfallen, bis man sich entschloss, die ganze Bagage in den doppelkabinigen VW-Pritschenwagen zu packen und loszuschnurren.