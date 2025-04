An Strukturreformen führt kein Weg mehr vorbei

Auf exakt 150,8 Millionen Euro belief sich im Jahr 2024 das Budgetdefizit Vorarlbergs, damit fiel das Minus weit höher als veranschlagt aus. Seither läuten im Land die Alarmglocken, zumal nicht mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung und damit einhergehenden Zusatzeinnahmen zu rechnen ist. Bleibt also nur ein Weg, um das Budget wieder zu konsolidieren: sparen, sparen, sparen. Dass es dabei nicht nur um kosmetische Eingriffe geht, machte Landeshauptmann Wallner (ÖVP) im Zuge der „Aktuellen Stunde“ unmissverständlich klar: „Nur über Einsparungen in der Verwaltung werden wir den Haushalt nicht sanieren können, an vielfältigen Strukturmaßnahmen wird kein Weg vorbeiführen.“ Auch wenn Wallner mit konkreten Maßnahmen noch hinterm Berg hielt, so ließ er doch anklingen, wo der Sparstift angesetzt wird: „Wir haben es derzeit im Bildungs- und Gesundheitsbereich mit jährlichen Kostensteigerungen von fünf bis acht Prozent zu tun. Das können wir ohne Wirtschaftswachstum nicht auffangen. Es wird daher Strukturmaßnahmen brauchen, etwa bei den Spitälern.“