ÖSV-Olympiasieger zittert um seine Superserie

Bislang „nur“ ein zweiter Platz

Doch Hämmerles unglaubliche Serie ist in dieser Saison erstmals ernsthaft in Gefahr. Erst musste er wegen Problemen mit einem Gleitwirbel den Auftakt in Cervinia (It) absagen, wegen Krankheit verpasste er weitere Rennen in Erzurum (Tur) und Gudauri (Geo). Der zweite Platz in Beidahu (Chn) steht bisher als bestes Ergebnis. Eine Möglichkeit bietet sich dem Ländle-Ausnahmesportler allerdings noch, das Ruder herumzureißen und seine großartige Serie doch noch fortzusetzen.