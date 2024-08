Demonstrant soll Hitlergruß gezeigt haben

IS reklamierte Anschlag für sich

Wie berichtet, waren am Freitag bei einem Stadtfest in Solingen drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden, zum Teil schwer. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, stellte sich am Samstag und wurde festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Diese reklamierte den Anschlag für sich.