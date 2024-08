„Ich bin es“: Attentäter von Solingen stellte sich

Minister: „Der, den wir wirklich gesucht haben“

Mit Blick auf die Durchsuchung in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen sagte Innenminister Herbert Reul in den ARD-„Tagesthemen“ kurz vor Mitternacht: Der Zugriff sei ein Teil von weitergehenden Informationen gewesen, die verwertet worden seien. „Aber das war nicht das, was wir gewollt haben. Wir haben den ganzen Tag eine heiße Spur verfolgt, und ich kann Ihnen sagen, dass wir vor wenigen Minuten diese heiße Spur erfolgreich beendet haben. Der, den wir den ganzen Tag in Wirklichkeit gesucht haben, der ist seit kurzer Zeit bei uns in Gewahrsam.“