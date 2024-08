Angreifer von Solingen sollte abgeschoben werden

IS: „Versammlung von Christen“ im Visier

Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich – in einer Erklärung am Samstagabend hieß es, H. sei „ein Soldat des IS“ gewesen. Der Anschlag sei aus „Rache für Muslime in Palästina und anderswo“ ausgeführt worden. Man hatte es der Mitteilung zufolge auf eine „Versammlung von Christen“ abgesehen. Beweise dazu lieferte die Terrormiliz bislang keine.