Spektakulärer Fund in Tirol! Im Zuge von Kelleraushubarbeiten mit einem Bagger wurde am Montag gegen 8.15 Uhr in Wängle eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nachdem der 42-jährige Bauherr den Fund bei der Polizeiinspektion Reutte gemeldet hatte, wurde unverzüglich ein Sprengstoffsachkundiges Organ (SKO) der Polizei geschickt.