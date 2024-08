Kanzler: „Wir müssen noch viel mehr abschieben“

Abschiebungen nach Afghanistan sind kaum möglich. Wie schaut es mit Syrien aus?

Wir sind für ein Rückführungsabkommen nach Syrien. Die derzeitige Herausforderung ist, dass die europäische Asylagentur Abschiebungen nach Syrien noch nicht freigegeben hat, und wir müssen uns an europäisches Recht halten. Das ist der Grund, warum Österreich in allen EU-Gremien Druck aufbaut, damit hier ein Umdenken stattfindet. Zu Afghanistan: Es wird nicht notwendig sein, mit den Taliban direkt zu verhandeln. Wir waren in der EU die Ersten, die Abschiebungen in Nachbarländer, nach Afghanistan gefordert haben. Da wurden wir von vielen noch ausgelacht. Deutschland ist nun auf unserer Seite. Das sind die ersten Schritte in die richtige Richtung.