Jeder zweite Abgeschobene wurde zuvor straffällig

Neue Ungewissheiten geben den Österreichern ganz allgemein viel zum Nachdenken. Die „Krone“ gab daher eine Umfrage in Auftrag, was die Landsleute am meisten bewegt. Neben dem Thema Migration sind auch Bildung, Lebenskosten und Genderwahn heiße Eisen. In den kommenden Wochen werden Sie auf krone.at und in der „Krone“ über weitere Problemaufrisse und Lösungsansätze informiert.