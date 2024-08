KTM verschärft Sparpaket: Nun fallen 200 Jobs weg

Was Pierer Mobility so zu schaffen macht? Das sind vor allem Rückgänge im Absatz, vor allem in den USA, zudem Kosten, die durch die Restrukturierung in der Fahrradsparte entstehen. Hinzu kommen noch die Produktions- und Personalkosten in Europa, weshalb das Unternehmen ja bereits Teile der Entwicklung und Produktion nach Asien verlagert hat.